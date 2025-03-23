الأحد 23 مارس 2025
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وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوريا لكرة القدم بالتعاون مع صندوق الإدمان

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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نظمت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومعهد إعداد القادة بحلوان دوري كرة القدم تحت شعار " قوتنا في شبابنا"، وذلك برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهد ختام فعاليات البطولة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والأستاذ كريم همام مدير مركز إعداد القادة بجامعة حلوان.

وتنافس في الأدوار النهائية 8 جامعات وهي "الفيوم، والقاهرة، والأزهر فرع القاهرة، وبني سويف، وبنها، والسادات، وحلوان، وعين شمس".

وفاز بالمركز الأول جامعة بني سويف وحلت جامعة حلوان بالمركز الثاني، أما المركز الثالث حققته جامعة القاهرة.

وقام مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم لاعبي المراكز الثلاثة الأولى جوائز البطولة في سهرة رمضانية على ملاعب جامعة حلوان.

وأكد الدكتور محمد العقبي أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية والخاصة تنفذ العديد من الأنشطة ومن بينها النشاط الرياضي بهدف استغلال طاقات الشباب والطلاب، مشيرا إلى أن دوري كرة القدم شهد أجواء تنافسية بين الطلاب، مقدما التهنئة للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، ومتمنيا التوفيق لبقية الفرق في المنافسات القادمة.

الجدير بالذكر أن عدد وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات يبلغ عددها  31 وحدة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وتنفذ الأنشطة والمشروعات فى إطار العمل على دعم مهارات الشباب الجامعي وتأهيله لسوق العمل والتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارة. 

كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة منها ما يتعلق  بتنمية المهارات الشخصية للطالب الجامعي وبناء شخصيته،كذلك نشر الوعي تجاه العديد من القضايا المختلفة في ضوء برامج وخدمات الوزارة المختلفة.

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اعداد القادة بحلوان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي سوق العمل صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي علاج الإدمان والتعاطي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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