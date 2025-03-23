الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

كأس عاصمة مصر، تعادل سلبي بين الاتحاد وحرس الحدود في الشوط الأول

فريق الاتحاد السكندري،
فريق الاتحاد السكندري، فيتو

كأس عاصمة مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. 

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين، واقتسم الفريقان خلاله السيطرة على والاستحواذ على الكرة، وأتيحت خلال بعض الفرص أمام كلا الفريقين، ولكن لم يحسنا استغلالها، مع أفضلية نسبية في المحاولات الهجومية لصالح الاتحاد السكندري. 

 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الحدود

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للاتحاد، تشكيل زعيم الثغر لمباراة حرس الحدود، مساء اليوم الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل حرس الحدود المركز الثاني للمجموعة الرابعة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل الاتحاد السكندري الترتيب بدون نقاط.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عبد الله بكري – مصطفى إبراهيم – محمد المغربي – مروان داود

الوسط: مورو ساليفو – كريم الديب – إسلام مرزوق

الهجوم: شكري نجيب – فادي فريد – عمرو جمعة

فريق حرس الحدود، فيتو
فريق حرس الحدود، فيتو

تشكيل حرس الحدود أمام الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل حرس الحدود على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي – إبراهيم عبد الحكيم – عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: عمر فتحي - مؤمن عوض – إيزي إيميكا

الهجوم: محمد فاروق – عمرو جمال - محمود ممدوح

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