مسلسلات رمضان، الصراع يتواصل بين فتحي عبد الوهاب وإياد نصار في الحلقة 8 من "ظلم المصطبة"

مسلسلات رمضان 2025، يترقب جمهور مسلسلات رمضان أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ظلم المصطبة.

وتعرض قناة الحياة الحلقة 8 من مسلسل “ظلم المصطبة” اليوم الأحد في تمام الساعة 8:00 مساءً، بينما تعرض الحلقة على قناة DMC في تمام الساعة 12:45 بعد منتصف الليل.

استمرار الصراع بين حسن وحمادة

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة استمرار الصراع بين الفنان إياد نصار “حسن” والفنان فتحي عبد الوهاب “حمادة” خاصة بعد أن أفاق حمادة من غيبوبته واستعاد وعيه بعد أن كان قريبا من الموت.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.

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