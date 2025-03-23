الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

مصرع عامل بمصنع سكر دشنا في قنا

فيتو
فيتو

لقي عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوط أجولة سكر عليه خلال عمله داخل مخزن بمصنع سكر دشنا، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تفتصيل البلاغ بقنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع عامل داخل مصنع سكر دشنا خلال عمله داخل مخزن السكر.

وبعد الفحص تبين مصرع علي.س.م، يبلغ من العمر 25 عامًا، إثر سقوط أجولة سكر عليه داخل مصنع سكر دشنا خلال عمله مع مقاول في تحميل الأجولة.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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