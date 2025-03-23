تجديد عقد زيزو صداع مزمن في رأس مسؤولي الزمالك، لجنة التخطيط تتمسك بخيوط الفرصة الأخيرة، تعقد جلسة مع اللاعب في هذا الموعد، والأهلي يغري والده بعقد خيالي

أزمة تجديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك تعد واحدة من أبرز القضايا الرياضية التي تشغل الرأي العام الكروي في الفترة الحالية.

هذه الأزمة تأتي في وقت حساس بالنسبة للزمالك، حيث يسعى للحفاظ على أحد أبرز لاعبيه في ظل المنافسة الشديدة من غريمه التقليدي النادي الأهلي، الذي أبدى اهتمامًا جادًا بضم اللاعب بهدف تدعيم صفوفه استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

زيزو ووالده

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

وقال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، إن والد اللاعب تلقى عرضا شفهيا من النادي الأهلي لضم نجله خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

وأشار المصدر إلى أن والد زيزو بدأ في دراسة العرض الشفهي المقدم من النادي الأهلي في ظل تباطؤ مجلس الزمالك في حسم ملف تجديد عقده.

وأضاف: والد زيزو منفتح على انضمام نجله للنادي الأهلي خاصة أن الفريق سيشارك في كأس العالم للأندية المقبل بنظامه الجديد.

وأتم المصدر: والد زيزو ينتظر انتهاء معسكر منتخب مصر من أجل حسم مصير نجله بالتجديد للزمالك أو التفاوض على أحد العروض المقدمة له يأتي على رأسها الأهلي.

ويتولي والد زيزو ملف المفاوضات مع الأندية التي تريد ضم اللاعب بصفته وكيل أعماله.

اخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم زيزو

أكد مصدر داخل الأهلي استمرار مفاوضات ضم أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف القادم مؤكدا عدم حسم الأمر بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.

أضاف: تواصلنا مع اللاعب ووالده وهناك اتفاقات شفهية تمت في هذا السياق ولكن الأمر لم يصل بعد الي حيز الرسمية.

وأوضح أن هناك اشتراطات مالية وبنود إعلانية وتسويقية يتم الاتفاق عليها حاليا مع ممثل اللاعب من أجل الوصول إلى نقطة التوقيع الرسمي.

لجنة التخطيط بالزمالك تعقد جلسة حاسمة مع زيزو في هذا الموعد

تعقد لجنة التخطيط في نادي الزمالك جلسة حاسمة مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب عودة اللاعب من معسكر منتخب مصر.

ويتواجد أحمد سيد زيزو في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة ضيفه منتخب سيراليون، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وعلمت فيتو أن لجنة التخطيط ستعقد جلسة مع زيزو عقب انتظامه في مران الزمالك بعد مباراة مصر وسيراليون من أجل حسم موقفه من التجديد خاصة بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي.

وتسعى لجنة التخطيط في تقريب وجهات النظر من أجل استمرار زيزو مع الزمالك لأطول فترة ممكنة.

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

فيما رفض والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء بشأن الجلوس مجددا لتجديد عقد نجله.

وقال مصدر في الزمالك إن لجنة التخطيط في الزمالك متمثلة في أحمد حسام ميدو وحازم إمام تواصلت مع والد زيزو من أجل عقد جلسة جديدة لتجديد تعاقد نجله مع القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن والد زيزو رفض الجلوس مع لجنة التخطيط خاصة أن الإدارة عقدت معه أكثر من جلسة وتم الاتفاق على كافة أمور التعاقد الجديد إلا أن المجلس خلف وعده.

وواصل: والد زيزو منفتح على رحيل نجله من الزمالك بنهاية عقده ويدرس انضمامه إلى الأهلي.

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