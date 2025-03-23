رابط تقديم طلبات تظلم المرفوضين بشقق سكن كل المصريين 5

تستمر وزارة الاسكان فى تلقى طلبات التظلم للمواطنين غير المقبولين لحجز شقق سكن كل المصريين 5 حتى الخميس 24/4/2025.

وبلغ عدد المواطنين غير المقبولين 268759 مواطنا وانتهت الوزارة من إرسال كافة الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وبلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، و10430 عميلا قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى ٤ آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات.

ورابط التقديم من هنا

وأضافت أنه في حالة عدم الانطباق نتيجة عدم توافق محل الإقامة ببطاقة الرقم القومي ومكان العمل مع محافظة المدينة الجديدة المتقدم عليها، يتم تقديم التظلم بتعديل مدينة الحجز المتوافقة مع المستندات السابق إرفاقها من جانب العميل، بشرط أن تكون بيانات المدينة المراد الحجز بها مطابقة لبيانات إيصال مقدم جدية الحجز من حيث قيمة المقدم وجاهزية الوحدة وفئة الدخل.

أما في حالة أن العميل من ضمن غيـر المُنطبق عليهم الشروط نتيجة وجود طلب سابق بالصندوق أو لديه سبق الاستفادة بوحدة سكنية أو أرض، أفادت بأنه يتم تقديم التظلم واستيفاء ما يفيد عدم تكرار الحجز (إيصال سحب جدية الحجز/التنازل عن المشروع السابق التقدم عليه)، أو ما يفيد عدم سبق الاستفادة (استيفاء إفادة من الجهة المسجل عليها سبق استفادة العميل).

وفى حالة أن العميل من ضمن غير المُنطبق عليه الشروط نتيجة وجود عداد مرافق (كهرباء أو غاز) باسمه أو اسم الزوج/الزوجة، يتم تقديم طلب التظلم وتقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق المُسجل باسم صاحب الطلب أو اسم الزوج/الزوجة، موضح به صفة الوحدة السكنية طبقًا للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة.

أما فى حالة أن العميل غير مُنطبق عليه الشروط نتيجة بيانات تأمينية، فيتم تقديم برنت تأمينات وشهادة دخل من جهة العمل التي قامت بالتأمين على العميل المدونة بالبرنت التأميني.

كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يتيح أكثر من وسيلة تمكن المواطنين من الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص، حيث يمكن للمواطن الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/complaint حيث يقوم المواطن صاحب الطلب بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتائج الفرز " لمعرفه موقفه، أو من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم (9311) ذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان

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