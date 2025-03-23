ساخرون.. وزارة البترول: عمايل المحشى فى رمضان سبب ارتفاع أسعار الأنابيب وفواتير الغاز!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية إن وزارة البترول عقدت مؤتمرا صحفيا للحديث عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، ومدى تأثيرها على المواطن..

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف إن أحد الصحفيين توجه بسؤال لمسئول كبير بالبترول قائلا: إحنا ممكن نكون عارفين سبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار.. لكن إيه سبب ارتفاع أسعار الأنابيب وفواتير الغاز الخاص بالمنازل؟!

فرد عليه المسئول ساخرا: عمايل المحشى والطبيخ الكتير فى رمضان هى سبب ارتفاع أسعار الأنابيب وفواتير الغاز!

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