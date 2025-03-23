مدبولي: خطة إعادة إعمار غزة ستتم بتنسيق إقليمي ودولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي أعدتها مصر واعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة مؤخرًا، ستشهد مزيدًا من التنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الأشقاء الفلسطينيين، لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل.

وشدد رئيس الوزراء، خلال استقباله الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين ووزير الخارجية، على أهمية تضافر الجهود لضمان نجاح خطة الإعمار، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق التعافي المبكر للقطاع.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تواصل تحركاتها مع الشركاء الدوليين والدول العربية والإسلامية لضمان توفير التمويل اللازم والدعم الفني المطلوب لعملية إعادة الإعمار، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار لتمكين الجهود الرامية إلى إعادة بناء القطاع وتحقيق الاستقرار.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء فلسطين عن تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطة إعادة الإعمار بشكل فعال ومستدام.

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