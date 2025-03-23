رئيس الوزراء يلتقي نظيره الفلسطيني

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد شدد في لقاء مؤخرا مع نظيره الفلسطيني، على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من أجل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو إعادة الإعمار في قطاع غزة.

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