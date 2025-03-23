الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي نظيره الفلسطيني

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد شدد في لقاء مؤخرا مع نظيره الفلسطيني، على أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها من أجل دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من خلال استمرار الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، أو إعادة الإعمار في قطاع غزة.

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إعادة الإعمار في قطاع غزة الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار دعم القضية الفلسطينية قطاع غزة وقف اطلاق النار

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