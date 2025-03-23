تحرير 105 محاضر تموينية متنوعة في حملات بقنا

شنت مديرية تموين قنا وإدارتها الفرعية حملات تموينية مكثفة على عدد من مراكز المحافظة تضمنت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الإفرنجية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي.

جاء ذلك في ضوء تكليف وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية تزامنا مع شهر رمضان المبارك ومع قرب حلول عيد الفطر فى مختلف أرجاء المحافظة.

وقال حسن القط إن مديرية التموين ومختلف إداراتها شنت العديد من الحملات لضبط الأسواق والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وأسفرت الحملات عن عدد من المحاضر الآتية.

إدارة تموين نجع حمادي

تم تحرير ٣ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير ٥ محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير،وتحرير ٩ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

إدارة تموين دشنا

تم تحرير ٥ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية وتم ضبط ٨ كجم لحوم بلدية، وتحرير محضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير وتم ضبط ٢ قاروصة سجائر

وتم تحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

إدارة تموين ابوتشت

تم تحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٣ محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير، وتحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن اسعار المقررات التموينية.

إدارة تموين فرشوط

تم تحرير ٨ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٤ محاضر عدم الاحتفاظ بالفواتير.

الرقابة التموينية

تم تحرير ٢ محضر توقف عن الإنتاج

وتحرير ٦ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية

إدارة تموين مركز قنا

تم تحرير محضر خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،وتحرير محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل

إدارة تموين قفط

تم تحرير ١٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتحرير محضر لعدم انتظام القيد بسجل المواد البترولية

إدارة تموين نقادة

تم تحرير ٢ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير ٢ محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وتحرير ٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن، وتحرير محضر نقص وزن الخبز،وتحرير محضر مجهول المصدر.

إدارة تموين قوص

تم تحرير ٣ محاضر سلع مجهولة المصدر،وتحرير ٩ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر ذبح خارج المجازر.

كما تابعت إدارة بندر قنا صرف الدعم الإضافي وحررت ٧ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح القط أن المديرية وإدارتها الفرعية تتابع عن قرب صرف الدعم الإضافي المقرر علي البطاقات التموينية المستحقة وتتابع مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين وفروع شركات الجملة ونصف الجملة للتأكد من مدى توافر الأرصدة بها

واضاف حسن القط أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملاتها خلال شهر رمضان المبارك واستعداد لعيد الفطر المبارك.

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