حبس المتهم بقتل مفتش الصحة في قنا 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا، حبس المتهم بقتل مفتش الصحة داخل مسكنه في مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بالعثور على جثة م.ع، مفتش الصحة بإدارة فرشوط الصحية بها طعنات داخل مسكنه في مدينة فرشوط.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم في ارتكاب الواقعة ع.ع 45 عامًا، موظف بإدارة التربية والتعليم، ذهب إلى مسكن المجني عليه وطعنه بآلة حادة 9 طعنات وقطع جزء من جسده.

وتم ضبط المتهم، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المجني عليه، بعد ندب الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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