مسلسل شباب امرأة الحلقة الثامنة، حامد سلامة يهدد شفاعات بالقتل

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل شباب امرأة، محاولة إمام الذهاب لقريته للتواجد مع والدته المريضة.

ويتقابل "سعيد" عمرو وهبة مع محمد محمود "عم حسبو" وهو يتناول الخمر، ويبدأ عم حسبو في تكملة حكاية حبه لشفاعات، ويكشف للمرة الأولى أن له أولاد وزوجة.

ويقوم الطبيب بإخبار إمام أن والدته تحتاج رعاية مركزة، ولابد من نقلها لاحدي المستشفيات، بينما تحاول شفاعات الوصول لإمام لكنها لا تستطيع بسبب سوء شبكة الهاتف المحمول.

وتقوم شفاعات بالتنازل عن المحضر الذي اجرته ضد حامد سلامة الذي يلعب دوره الفنان محمود حافظ، كي يتم الافراج عنه.

ويقوم حامد سلامة بتهديد شفاعات بالقتل إن لم تعطيه حقه من ميراث والده، مما يجعلها تقوم بقيام بحكي حب زوجته لرجل آخر غيره.



وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل شباب امرأة ضبط حامد "محمود حافظ" وهو يسرق محل شفاعات، ويقوم بتطليق غالية زوجته.



ويتم القبض علي حامد بعد البلاغ الذي تم تقديمه ضده من المعلمة شفاعات، ويتواجد سيد “عمرو وهبة” أمام شفاعات يطلب منها العفو، ولكنها تقوم بطرده من المحل، بعد أخذ جميع حقوقه من المحل.

وتذهب المعلمة شفاعات للمعلم مدبولى، كي تطلب منه أن يجعل سيد "عمرو وهبة" يعود للعمل معه مرة اخرى، كي لا يظل بدون عمل مرة أخري، وتطلب منه أن يزوجه ابنته سوسن.

ويعترف امام "يوسف عمر" بحبه لسلوي "بسنت شوقي" داخل الجامعة، ويذهب لصديقه عجوة "حسن أبو الروس" كي يأخذ منه نصائح في الحب.

وتحاول شفاعات السيطرة علي امام، واغاوئه بالمال وشراء ملابس جديدة، كما تقوم بتجهيز الطعام له.

وتظهر والدة امام في القرية التي نشأ فيها وهي مريضة وتريد رؤية ابنها، ولكنهم لا يستطيعون الوصول له.



وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل شباب امرأة، ظهور عم حسبو "محمد محمود" وهو يتناول الخمر داخل معرض غادة عبد الرازق “شفاعات”، ويكمل حديثه عن حبه لها مع سيد "عمرو وهبة".

الحلقة السادسة من مسلسل شباب امرأة

وترسل شفاعات منار "جوري بكر" للدكتور إمام كي يتناول الإفطار معها، ويقوم بارتداء الملابس الجديدة التي اشترتها من أجله.

ويخبر حسبو المعلمة شفاعات أن سيد لم يأتِ للعمل هذا اليوم، وترسله للبحث عنه، ويظهر سيد وهو يتحدث لحبيبته ويخبرها أنه يريد التخلص من حياته لأنه سرق مفتايح محل شفاعات، لتدبير خطة سرقة خزنتها.

وتبدأ سلوى "بسنت شوقي" في الحديث مع إمام بأسلوب غير لائق بسبب تغيره عليها، وعدم تجاوبه معها، واهمالها في الأيام الماضية.

ويحاول ابن المعلم سلامة سرقة شفاعات "غادة عبد الرازق"، ولكن سيد "عمرو وهبة يكون يخبرها بالأمر وتنتظره هي والعاملين معها داخل المعرض ويتم القبض عليه.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل شباب امرأة



شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل شباب امرأة، ذهاب إمام "يوسف عمر" مع شفاعات "غادة عبد الرازق" إلى المقابر لزيارة قبر والدها، ويريد إمام الذهاب لموعده، لكنها تطلب منه أن يظل معها 5 دقائق.

وتقرر شفاعات عزومة إمام على الغداء في مطعمها المفضل، لتتقرب منه أكثر وأكثر، وقرر الثنائي الدخول للسينما معا.

وتقوم سلوى "بسنت شوقي" بالتقرب من الدكتور حاتم "يوسف عثمان" صديقها في الجامعة بعد عدم ذهاب إمام لموعده على الغداء مع أسرتها، كما تقوم منار بطرد زوجها من المنزل.

وتحاول سلوى التقرب من الدكتور حاتم إلى طلب يدها للزواج، ولكنها طلبت منه أن يعطيها فرصة للتفكير في الأمر، وخاصة أنها كانت متعلقة بإمام من قبل.

أحداث الحلقة الرابعة من شباب امرأة



شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل شباب امرأة، طلب شفاعات من حسبو مساعدة الدكتور إمام في ترتيب غرفته، داخل منزلها، وتقوم سلوى "بسنت شوقي" بمحاولة الإطمئنان عليه.

ويعترف حسبو لعمرو وهبة بحبه لشفاعات، وأنه لا يستطيع الإستغناء عنها نهائيًا، وعندما يقرر أن يترك العمل معها، لا يستطيع.

وتقوم شفاعات بالاهتمام بالدكتور إمام وتطلب منه أن يذهب معها بأحد المحلات كي تشتري له ملابس جديدة ويعلم حسبو "محمد محمود" ما نويت له شفاعات مع الدكتور إمام لأنه كان مر بهذه التجربة من قبل.

وتحاول شفاعات معرفة سر حسبو وإلى أين يذهب كل يوم ثلاثاء، لكنه لا يريد أن يخبرها بشىء.



وبدأت شفاعات في التقرب للدكتور إمام، وكانت تريد أن يذهب معها للمقابر، لزيارة قبر زوجها.

أحداث الحلقة الثالثة من شباب امرأة

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شباب امرأة طرد شفاعات إمام من المنزل، ليقوم بتأجير غرفة في أحد الفنادق كي يستقل فيها.

مسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

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