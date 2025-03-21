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جامعة عين شمس تنظم حفل إفطار سنوي لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا

حفل إفطار سنوي لمركز
حفل إفطار سنوي لمركز ذوي الإحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس
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 نظم مركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة مساء أمس الخميس ٢٠/ ٣/ ٢٠٢٥م " حفل الإفطار الرمضاني السنوى "بحرم كلية الدراسات العليا للطفولة، وذلك لعدد ٢٥٠٠ فرد من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

جامعة عين شمس تنظم حفل إفطار سنوى لمركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  أمانى أسامة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  وهويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة وفى إطار المشاركة المجتمعية واحتفالًا بشهر رمضان الكريم. 

بحضور أحمد الكحكي مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس  والأخصائيين فى جو أسرى بهيج.

كما شارك فى فعاليات اليوم المجلس القومى للمرأة ومصر الخير ومؤسسة رؤي المستقبل ومؤسسة دليل الخير ومؤسسة الصحة والغزال.
 
اشتمل حفل الإفطار علي العديد من الفقرات منها عرض مسرحي للعرائس وعروض للساحر والرسم وعرض للأعمال اليدوية  إلي جانب  الأغانى الرمضانية وأغانى عيد الأم.

وفى ختام الحفل قامت  هويدا الجبالي بتوزيع العديد من الهدايا الرمزية علي الحضور من الأطفال.

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