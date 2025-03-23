الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس تحمل نتنياهو مسؤولية انهيار اتفاق غزة

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

قالت حركة  المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الأحد إن تصريحات الإرهابي إيتمار بن غفير بشأن تبني بنيامين نتنياهو طلبه بالعودة للحرب تؤكد انقلاب الحكومة المتطرفة على الاتفاق.

حماس تحمل نتنياهو مسؤولية انهيار اتفاق غزة

وأضافت حركة حماس في بيانها الصادر اليوم: إن التصريحات الصهيونية المتتابعة تدحض اتهامات أمريكا الموجهة لنا والتي تحملنا مسؤولية تعطيل الاتفاق.

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وتابعت: الحرب التي تشن بطلب من الإرهابي بن غفير تعني أن حكومة الاحتلال باعت أسراها وغير معنية بعودتهم سالمين.

وطالبت حماس  الوسطاء والإدارة الأمريكية بتحميل حكومة نتنياهو مسؤولية انهيار الاتفاق والضغط عليه لوقف العدوان.

ودعت حماس في بيانها  الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف حرب الإبادة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. 

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حماس غزة نتنياهو الإدارة الامريكية

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