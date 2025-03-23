الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس تصدر بيانا بعد دعوة سموتريتش

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أعلنت حركة "حماس" استنكارها الشديد لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى توسيع وتطبيع الاستيطان في الضفة الغربية.

 حماس  تصدر بيانا بعد دعوة سموتريتش 


وقالت الحركة اليوم الأحد  تؤكد تصريحات سموتريتش مجددا أن الاستيطان بجميع أشكاله هو مشروع إحلالي عنصري يستهدف تهجير شعبنا.

وأضافت: نؤكد أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية المحتلة، سيفشل كل مخططات الاحتلال.

ودعت  حماس الأمة العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذا التغول الاستيطاني".

وصادق المجلس السياسي والأمني ​​الإسرائيلي، على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الاعتراف بــ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، كما صوت لصالح إنشاء هيئة لـ"إدارة الهجرة من غزة".

وتأتي هذه الخطوة، التي يقودها الوزير سموتريتش في إطار عمل إدارة الاستيطان تحت مسؤوليته، على خلفية الموافقة على عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن سموتريتش قوله بعد قرار المصادقة، "هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية.. نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات"، على حد تعبيره.

وأضاف "بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان".

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إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة

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