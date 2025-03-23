قبل حلول العيد، أسباب تمركز المتسولين أمام المساجد والمحال التجارية

طوال شهر رمضان الذي قارب على الانتهاء، كان التسول في الأماكن العامة ظاهرة منتشرة بالعديد من المدن، لتحقيق مكاسب سهلة وسريعة، فكيف يحدد هؤلاء وجهتهم سواء في الشهر الكريم أو موسم العيد.

أسباب تواجد المتسولين أمام المساجد والمحال

يتواجد المتسولون في الأماكن العامة مثل الشوارع والميادين وأمام المساجد والمحال التجارية، لطلب المال من المارة، وغالبا يستغلون الأطفال ويظهرون بمظهر يحتاج للشفقة لتحقيق أهدافهم، وتشكل هذه الظاهرة ضغطًا على المواطنين وتؤثر سلبًا على صورة المجتمع.

ومع أن هناك مؤسسات خيرية وجمعيات أهلية إلى جانب الدولة يتعاونون جميعا للحد من التسول، من خلال تقديم مساعدات مادية ومعنوية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل بسيطة لهم بجانب دعم الأطفال الذين يتم استغلالهم في التسول بتقديم خدمات التعليم والتأهيل لضمان مستقبل أفضل لهم، لكن الظاهرة لاتتوقف، وتتطلب معالجات مختلفة حسب نصوص القانون.

عقوبات التسول في القانون

ووفقًا للقانون، يُعاقب كل من يُضبط بتهمة التسول في الأماكن العامة أو استجداء المال بطرق غير مشروعة بالحبس لمدة تتراوح بين يوم وستة أشهر كما تُفرض غرامة مالية تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه مصري، وقد تزيد في بعض الحالات وفقًا لما تحدده المحكمة.

وفي حالة ضبط المتسول حاملًا لأدوات تشير إلى إعاقته أو تدل على ضعف بدني قد لا يكون حقيقيًا، تُشدد العقوبة باعتبار أن هذا الفعل يعتبر نوعًا من التحايل، إذا استغل المتسول وجود طفل معه أو قام بتوريط قاصر في عملية التسول، تتضاعف العقوبة، وقد تصل إلى الحبس لفترات أطول.

وفي بعض الحالات التي تتعلق بالفئات التي لا تمتلك موارد مادية، مثل المسنين أو النساء من دون معيل، يتم تحويلهم إلى مراكز اجتماعية توفر لهم الدعم والرعاية، ويخضع بعض المتسولين لجلسات تأهيل اجتماعي وبرامج تدريبية تساعدهم على تعلم مهارات تتيح لهم الحصول على عمل مناسب بطرق مشروعة،فرص عودتهم للتسول.

ورغم التشريعات القائمة، يواجه تطبيق العقوبات تحديات، مثل زيادة أعداد المتسولين في بعض المناطق السياحية والشعبية، وعدم كفاية المؤسسات الاجتماعية لاستيعاب جميع الحالات المحتاجة. كما أن بعض المتسولين يلجؤون إلى التحايل لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، مما يجعل القضاء على الظاهرة بشكل نهائي أمرًا معقدًا.

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