التموين: لا تهاون مع مخالفات المخابز التي تمس بحقوق المواطنين

أجرى اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، جولة بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، شملت تفقد مخزن تابع للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعددًا من المخابز البلدية والسياحية، ومحطات الوقود، وبدالي التموين، ومجمع استهلاكي.

وأكد اللواء وليد أبو المجد أن الجولة تأتي في إطار جهود الوزارة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة، مشددًا على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على متابعة جودة الخبز المدعم والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات القياسية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفات التي تمس حقوق المواطنين.

وخلال الجولة على أحد المخابز البلدية تم تحرير محضرًا ضد أحد المخابز بعد ضبطه يتلاعب بوزن الرغيف المدعم، حيث تبين أن هناك نقص وزن بمقدار 20 جرامًا عن الوزن المقرر، مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المواطنين، وتم توجيه تحذير شديد اللهجة لجميع المخابز التي تم المرور عليها بعدم التلاعب بأوزان الخبز المدعم، وتم التشديد على أن أي مخالفة سيتم مواجهتها بإجراءات قانونية صارمة.

كما شدد اللواء وليد أبو المجد على أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات معالي الدكتور الوزير بشأن التواجد الميداني والمرور علي جميع المنشآت التموينية والتأكد من التزامها بالقوانين والمعايير المحددة، لافتًا إلى أن الجولات المفاجئة تُعد وسيلة فعالة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

وفي السياق ذاته، أوضح نائب الوزير أن الجولة تضمنت أيضًا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وعدم وجود أي تلاعب في الأسعار أو الكميات، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وضمان استقرار الإمدادات البترولية.

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