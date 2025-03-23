الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير الدفاع يشارك عددا من مقاتلي قوات الدفاع الجوي تناول وجبة الإفطار

القوات المسلحة المصرية،
القوات المسلحة المصرية، فيتو

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من مقاتلى قوات الدفاع الجوى تناول وجبة الإفطار, وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين، واعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلها مقاتلو قوات الدفاع الجوى لحماية سماء مصر على مدار الساعة وتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم المستمر لقوات الدفاع الجوى وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه.

كما استعرض القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع فى المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى، وطالب رجال قوات الدفاع الجوى بالاستمرار فى بذل الجهد والتدريب الجاد للحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى والإرتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات وتطوير أدائها لتظل قوات الدفاع الجوى فى أعلى درجات الجاهزية للذود عن سماء مصر ضد كافة التهديدات. 

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