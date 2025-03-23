القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى عدد من الوحدات العسكرية والمزارات

نظم جهاز الملحقين الحربيين زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية إلى عدد من الوحدات العسكرية والمزارات السياحية والتاريخية.

وجاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمساهمة ضمن جهود الدولة المصرية في الترويج للسياحة.

وكان أبرزها زيارة أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي وقيادة قوات المظلات للتعرف على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من قدرات وإمكانات بمختلف أسلحتها وتخصصاتها بما يمكنها من دعم ركائز الأمن القومي، فضلًا عن زيارة متحف القوات الجوية وعدد من المزارات السياحية والأماكن الأثرية التي تعكس التنوع والثراء للحضارة المصرية عبر مختلف عصورها.

وفي ختام الزيارات أشار أعضاء وفد الملحقين العسكريين إلى أهمية وإيجابية تلك الزيارات التى تعزز روابط العلاقات العسكرية بين الدول وتفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، مشيدين بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية القديمة التي جعلت مصر محط أنظار العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.