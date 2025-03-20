رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشارك طلبة معهد ضباط الصف المعلمين الإفطار

شارك الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من أعضاء هيئة تدريس وطلبة معهد ضباط الصف المعلمين تناول وجبة الإفطار، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للمنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.



خريجى معهد ضباط الصف المعلمين

وأكد الفريق أحمد خليفة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات العلمية والتدريبية لإعداد وتأهيل فرد مقاتل يتمتع بقدرات بدنية وذهنية عالية قادر على التعامل الأمثل مع التطور الهائل فى نظم التسليح المختلفة التى شهدتها القوات المسلحة فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن التدريب القتالى هو المهمة الرئيسية للقوات المسلحة وأن خريجى معهد ضباط الصف المعلمين هم أحد الدعائم الرئيسية للقوات المسلحة بما يقدمونه من نموذج وقدوة فى العمل والعطاء بكل تفانٍ وإخلاص.



منظومة الكفاءة والاستعداد القتالى

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حوارًا مع الطلبة استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالأمن القومى المصرى، وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية والتسلح بالعلم والمعرفة التى تعينهم على تنفيذ كافة المهام المستقبلية التي سيكلفون بها عقب تخرجهم بما يدعم منظومة الكفاءة والاستعداد القتالى للقوات المسلحة.



كما حضر تناول وجبة الإفطار عدد من قادة القوات المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.