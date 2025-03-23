الأحد 23 مارس 2025
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حبس المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا 15 يومًا على ذمة التحقيق

حبس المتهم بطعن رئيس
حبس المتهم بطعن رئيس مدينة دشنا 15 يوما، فيتو

قررت النيابة بمحافظة قنا، استمرار حبس المتهم بطعن أشرف أنور، رئيس مدينة دشنا،١٥ يوما علي ذمة التحقيقات وذلك أثناء اداء مهام وظيفته.

إصابة رئيس مدينة دشنا
وكان رئيس مدينة، قد أصيب طعنًا بمطواة على يد مواطن في منطقة الصعايدة، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة رئيس مدينة.

وبعد الفحص تبين إصابة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا طعنًا بمطواة على يد مواطن.

وقد أكد مصدر مسئول بمستشفى قنا العام، خروج أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا من مستشفى قنا العام بعد طعنه بمطواة خلال تنفيذه حملة إزالة بمنطقة الصعايدة.

وأضاف المصدر أن رئيس المدينة سوف يستكمل العلاج داخل منزله بمدة لا تقل عن 10 أيام للتغيير عن الجرح، وتقرر خروجه بعد إسعافه وفحصه داخل قسم الجراحة بمستشفى قنا العام.

  

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