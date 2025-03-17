فان دايك يعد جماهير ليفربول بهذا الأمر بعد خسارة نهائي كأس الرابطة

قدم الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، وعدًا لجماهير الريدز، بعد خسارة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا ويخسر نهائي الكأس

وتوج نيوكاسل بكأس "كاراباو" لأول مرة في تاريخه، أمس الأحد، بعدما فاز على ليفربول (2-1) في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

وكان ليفربول قد ودع دوري أبطال أوروبا أيضًا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن سقط أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

فان دايك يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول

وكتب فان دايك، عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم الإثنين: "أولًا، أهنئ جميع مشجعي نيوكاسل يونايتد، لقد كان أسبوعًا صعبًا ومخيبًا للآمال بالنسبة لنا، ويصعب عليّ وصفه".

وأضاف: "الآن، كل ما أستطيع قوله أننا نريد العودة بقوة، وسنفعل! نراكم بعد فترة التوقف الدولي".

ليفربول يواجه إيفرتون بعد التوقف الدولي

ويعود ليفربول لاستكمال منافسات الدوري الإنجليزي يوم 2 أبريل المقبل، عندما يستقبل جاره إيفرتون على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة 30.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 70 نقطة، بفارق 12 نقطة عن آرسنال الوصيف، علمًا بأنها البطولة الوحيدة المتبقية للريدز هذا الموسم.

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