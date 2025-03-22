تألق كبير لعرب إفريقيا في تصفيات كأس العالم.. مصر تقترب من حسم التأهل.. المغرب والجزائر في الصدارة وتونس تنافس بقوة

تابعت المنتخبات العربية نهائيات كأس العالم 2026، حيث حققت انتصارات هامة خلال منافسات الجولة الخامسة من التصفيات وقبل انطلاق الجولة السادسة.

منتخب مصر يقترب من الحسم

وعادت مصر بثلاث نقاط ثمينة من المغرب بعد الفوز على اثيوبيا بهدفين نظيفين لتحافظ على صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة أمام كل من بوركينا فاسو وسيراليون (8).

ويسعى منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن، لقطع خطوة جديدة نحو التأهل للمونديال بعد الفوز على إثيوبيا خارج الديار بثنائية محمد صلاح وأحمد مصطفى "زيزو".

ويطمع الفراعنة في مؤازرة جماهيرية لتحقيق فوز مريح لتعزيز الصدارة التي يحتلها المنتخب المصري برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراليون وبوركينا أقرب المنافسين.

الجزائر تواصل الصدارة

وتغلبت الجزائر على موجة الإصابات التي غيبت مجموعة من اللاعبين المؤثرين والظروف المناخية الحارة، لتحقق فوزًا مهمًا على مضيفها البوتسواني 3-2 في فرانسيستاون ضمن المجموعة السابعة.

ورفع منتخب "الخضر" رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف أمام موزامبيق.

ويتطلع المنتخب الجزائري بقيادة مدربه فلاديمير بيتكوفيتش لتحقيق الفوز على موزمبيق للانفراد بالصدارة وقطع خطوة مهمة نحو التأهل للمونديال بينما تشهد الجولة مواجهة بين بوتسوانا والصومال كما يلعب منتخب أوغندا ضد غينيا.

المغرب تفوز رغم المعاناة

وعانى المنتخب المغربي أمام مضيفه النيجر قبل أن يهزمه 2-1 في مدينة وجدة المعتمدة أرضًا للنيجر، ضمن المجموعة الرابعة.

ويدين المغرب بانتصاره الثمين إلى لاعب ليستر سيتي بلال الخنوس الذ سجل هدف الانتصار في الثواني القاتلة، ليبتعد منتخب "أسود الأطلس" بالصدارة برصيد 12 نقطة وبالعلامة الكاملة، أمام كل من النيجر وتنزانيا (6)، فيما جمّد الاتحاد الدولي مشاركة الكونغو بعدما خسرت مبارياتها الثلاث وانسحبت اريتيريا من المنافسة.

وحصد أسود الأطلس 12 نقطة خلال 4 مباريات بعلامة كاملة وسط طموحات للفوز على حساب تنزانيا الذي يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن النيجر، بينما يحتل منتخب زامبيا المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وأخيرا الكونغو بلا نقاط.

مجموعة السودان وجنوب السودان

وحافظت الكونغو الديموقراطية على حظوظها بعدما تغلبت على جنوب السودان بهدف تيو بونجوندا (45+3) في كينشاسا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ورفع المنتخب الفائز رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف السودان صاحبة الصدارة والتي تلتقي السبت مع السنغال الثالثة (8 نقاط).

ليبيا من أجل الحفاظ على فرصها

يخرج منتخب ليبيا بقيادة المدرب السنغالي أليو سيسيه لمواجهة مرتقبة ضد الكاميرون يوم الثلاثاء المقبل في المجموعة الرابعة بينما يلعب منتخب أنجولا ضد كاب فيردي ويلتقي إي سواتيني ضيفه موريشيوس.

ويتطلع منتخب ليبيا لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على فرص التأهل بعد تراجعه للمركز الثالث برصيد 8 نقاط خلف الكاميرون الوصيف بفارق نقطة واحدة بينما يتصدر منتخب كاب فيردي برصيد 10 نقاط ويبقى منتخب أنجولا رابعا برصيد 7 نقاط.

تونس لتعزيز الصدارة

يستقبل منتخب تونس بعد غد الإثنين منافسه مالاوي في المجموعة الثامنة بينما يلتقي منتخب ناميبيا ضيفه غينيا الاستوائية ويلعب منتخب ليبيريا ضد ضيفه ساو تاومي.

ويطمع نسور قرطاج بقيادة المدرب سامي الطرابلسي في تعزيز الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن ناميبيا خاصة بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب ليبيريا في عقر داره.

وكسب الطرابلسي الرهان على لاعبه حازم المستوري مهاجم الاتحاد المنستيري الذي سجل هدف الفوز في مباراة ليبيريا وسيكون مرشحا لقيادة الهجوم أمام ناميبيا بجانب احتمالية اللجوء لبعض عناصر الخبرة مثل محمد علي بن رمضان وفرجاني ساسي في البداية.

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