الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

رواد التواصل الاجتماعي يصفون المراكز العلاجية لصندوق مكافحة الإدمان بطوق النجاة

صندوق مكافحة الإدمان،فيتو
صندوق مكافحة الإدمان،فيتو

 انتشرت حملة  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحت عنوان  "حياتك الجديدة محتاجة عزيمة "  على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، وتوفر كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال  الخط الساخن للصندوق" 16023"

ولاقت الحملة إشادة كبيرة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث  أعرب الكثير عن سعادتهم  بوجود مراكز تابعة لصندوق مكافحة الإدمان تضاهي المراكز العالمية وتوفر جميع خدمات العلاج والتأهيل  لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة،كما وصف البعض مراكز العزيمة التابعة للصندوق بمثابة طوق نجاة لمرضى الإدمان بعد تجربتهم مع هذه المراكز وعلاج مرضاهم دون أي تكلفة مالية. 


 لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من المراكز العلاجية بالمحافظات المختلفة، وتم انشاؤها وفقا للمعايير الدولية وتتضمن المراكز أقسام متعددة "حجز داخلي للمرضى، وعيادات خارجية، وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال ومجمع فنون وقاعات موسيقى وقاعات حاسب الى ومسرح ومكتبة ومطاعم ومغسلة وورش تدريب مهني لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" حتى أصبحت تجربة الصندوق من التجارب الرائدة على مستوى المنطقة، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق لإنشاء مراكز علاجية على غرار المراكز التابعة للصندوق.   

 

وتوفر المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإنه على مدار عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة " مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

مرفق لينك الفيديو

https://fb.watch/yvw0cTSMwf/?mibextid=cr9u03

 

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