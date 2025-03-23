الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

أبرزهم معلول، أهلي 2005 يستعين بعدد من لاعبي الفريق الأول أمام الطلائع غدا

على معلول،فيتو
على معلول،فيتو

قالت مصادر داخل الأهلي إنه تم الاستقرار على الدفع بالتونسي على معلول ومصطفى مخلوف وسمير محمد مع فريق أهلي 2005 أمام طلائع الجيش غدا في ثاني جولات الفريق بكأس عاصمة مصر. 

استقر النادي الأهلي على خوض مباراة طلائع الجيش غدا في كأس عاصمة مصر بفريق 2005 وبقيادة فنية لمدربه سامر عبد الرحمن ومساعده محمد نجيب، وذلك بعد قرار الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بشأن إراحة لاعبي الفريق الأساسيين. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش غدا الإثنين  فى إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر. 

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي،  في استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

كما أكد مصدر داخل الأهلي استمرار مفاوضات ضم أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك لتدعيم صفوف الفريق في ميركاتو الصيف القادم مؤكدا عدم حسم الأمر بشكل رسمي حتى هذه اللحظة. 

أضاف: تواصلنا مع اللاعب ووالده وهناك اتفاقات شفهية تمت في هذا السياق ولكن الأمر لم يمتد بعد الي حيز الرسمية. 

وأوضح أن هناك اشتراطات مالية وبنود إعلانية وتسويقية يتم الاتفاق عليها حاليا مع ممثل اللاعب من أجل الوصول إلى نقطة التوقيع الرسمي. 

كما كشف مصدر داخل الأهلي تطورات ملف تجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي مؤكدا عدم وجود جديد في الأمر بعد أن علم النادي بإنهاء اللاعب اتفاقه مع نادي الشمال القطري مؤكدا ان اللاعب حتى هذه اللحظات خارج حسابات النادي فور انتهاء الموسم الحالي بعد إتمام اتفاقه مع النادي القطري للعب له بداية من الموسم المقبل عقب اتفاقه معه على كافة التفاصيل المالية. 

كما تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير رقمي شامل عن ظهور التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق أمام إنبي مؤخرا بعد مشاركته في المباراة والتي جاءت بعد غياب امتد الي عشر أشهر بسبب الإصابة بوتر أكيلس. 

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