تفاصيل إصابة 19 عاملا في انقلاب أتوبيس بالشرقية
أصيب 19 شخصا في انقلاب أتوبيس عمال بالطريق الصحراوي في محافظة الشرقية وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس المركزي.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 19 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
حادث تصادم في محافظة الشرقية
بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا يقل عمال إحدى الشركات بطريق “بلبيس – السلام” بدائرة مركز بلبيس وجري تقديم العلاجات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.
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