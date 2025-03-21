مصرع 3 شباب في حادث تصادم بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمفارق أبونصار بطريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وجرى نقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

نزيف الأسفلت مستمر.. مصرع 3 شباب في حادث سير مروع بالصالحية الجديدة

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية قد تلقت إخطارًا من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي باستقبال 3 أشخاص وهم كل من: "نبيل.م.د"18عاما و" يسري.ال.م"28 عاما و"كريم.م.ف" 18 عاما جميعهم مقيمون مركز فاقوس (جثث هامدة).

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ما أدى إلى مصرع الشباب الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، كما كلفت الجهات المختصة بإجراء التحريات حول ملابسات الحادث.

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