الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 3 شباب في حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم بالشرقية،
حادث تصادم بالشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمفارق أبونصار بطريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وجرى نقل جثث الضحايا إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع 4 أشخاص بحادث تصادم في الشرقية (صور)

نزيف الأسفلت مستمر.. مصرع 3 شباب في حادث سير مروع بالصالحية الجديدة

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية قد تلقت إخطارًا من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي باستقبال 3 أشخاص وهم كل من: "نبيل.م.د"18عاما و" يسري.ال.م"28 عاما و"كريم.م.ف" 18 عاما جميعهم مقيمون مركز فاقوس (جثث هامدة).

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل ما أدى إلى مصرع الشباب الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، كما كلفت الجهات المختصة بإجراء التحريات حول ملابسات الحادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع 3 شباب بالشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار الحوادث حوادث اليوم أخبار حوادث الطرق حوادث محافظات مصر

مواد متعلقة

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا في تصفيات مونديال 2026

جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا لمواجهة الفكر المتطرف (صور)

حكم الشرع في تدخين المرأة والرجل.. علي جمعة يوضح

وصول منتخب السعودية لليابان استعدادا لمواجهة الساموراي بتصفيات المونديال (صور)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن وصية الرسول للمسلمين (فيديو)

كيرستي كوفنتري، أفريقية هزت عرش اللجنة الأولمبية الدولية

أفكار اقتصادية لإفطار صحي ولذيذ في شهر رمضان (فيديو)

تقرير: 24% فقط من العملاء راضون عن مراكز الاتصال الرقمية

الأكثر قراءة

هل يمكن التحويل من محفظة إلكترونية لحساب بنكي في تطبيق إنستاباي؟

الأغلى بـ 10500 جنيه، الجنون يصيب أسعار علب الكعك والبسكويت في الأسواق

أول تعليق أوروبي على التهديد الإسرائيلي بضم غزة

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا في تصفيات مونديال 2026

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

خلاف على ثمن علبة سجائر ينتهي بجريمة طعن مروعة في دمياط

لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

منوعات

المزيد

أسعار ملابس عيد الفطر في العتبة.. تسجل ارتفاعًا بنسبة 50%.. البنطلون يبدأ من 150 جنيها والبلوزة بـ 180.. الجينز والقطن والكتان «أبرز الأنواع».. وهذه أهم النصائح عند الشراء (فيديو)

القصة الكاملة لتسلل حيوان مفترس من مصر ومهاجمته لجنود إسرائيليين

علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا لمراقبة الحمل وحماية الأمهات

روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

سعر طن القصدير يقترب من 32 ألف دولار اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع سيراليون.. الأهلي وطلائع الجيش.. الزمالك ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

هل آخد سيئات لو قعدت جنب شخص بيدخن؟ علي جمعة يكشف رأي الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية