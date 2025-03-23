الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

الأخوان روسو: كيفن فيجي خلف فكرة اختيار روبيرت داوني جونيور لشخصية DoctorDoom

روبيرت داوني جونيور
روبيرت داوني جونيور والاخوين روسو، فيتو

كشف المخرجين الأخوين "روسو"، السبب وراء عودة روبيرت داوني جونيور، لعالم مارفل للأبطال الخارقين.

وذكر الأخوين روسو، في تصريحات صحفية، أن فكرة أداء الممثل "روبيرت داوني جونيور" لشخصية DoctorDoom، في فيلم مارفل الجديد Doctor Strange، كانت فكرة "كيفين فيجي" رئيس أستديوهات مارڤل.

الأخوان روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

فيما أوضح الأخوان "روسو"، السبب وراء عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوان، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر بالعثور في أحد الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما ذكرت التقارير الصحفية، تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخ مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

جو روسو: عمليات كتابة فيلم Avengers: Doomsday قاربت على الانتهاء

قال المخرج "جو روسو"، إن عمليات كتابة فيلم "Avengers: Doomsday"، قاربت على الانتهاء.

وأضاف روسو في تصريحات صحفية،:"نحن حاليًّا في منتصف عملية الكتابة لفيلم “Avengers: Doomsday، وقاربنا علي الانتهاء، ويصحبنا أحد المشاركين في كتابة أفلام الافنجرز السابقة، هو الوحيد الذي عاد من الطاقم القديم للمساعدة في كتابة السيناريو الجديد”.

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