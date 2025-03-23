الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

النصر يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة الهلال في قمة الدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

كشفت تقارير صحفية عن جاهزية عدد من نجوم النصر، للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيهم من الإصابة.

جاهزية رباعي النصر 

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والإسباني إيميريك لابورت، وسلطان الغنام، وسعد حقوي، سيشاركون في تدريبات الفريق، اليوم الأحد، إثر حصولهم على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

في المقابل، لا يزال عبد الله الخيبري بحاجة إلى 3 أيام إضافية، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

و قرر المدرب الإيطالي لفريق النصر، ستيفانو بيولي، عدم خوض أي مباراة ودية قبل استئناف الدوري، مفضلا الاكتفاء بالتدريبات داخل مقر النادي.

ويستعد النصر لمواجهة غريمه الهلال، على ملعب الأخير، يوم 4 أبريل المقبل، ضمن الجولة ال26 من دوري المحترفين السعودي.

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