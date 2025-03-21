الهلال يطالب بهذا الأمر قبل ديربي الرياض أمام النصر بالدوري السعودي

الدوري السعودي، كشف تقارير سعودية عن تحرك نادي الهلال للمطالبة بطاقم تحكيم أجنبي للمواجهة المنتظرة أمام غريمه النصر في ديربي الرياض بدوري روشن السعودي، والمقرر إقامته في الشهر القادم.

ويستضيف الهلال غريمه النصر يوم الرابع من أبريل المقبل على ملعب المملكة أرينا، في مباراة مرتقبة تلي فترة التوقف الدولي.

وفي تحرك سريع يعكس أهمية المباراة، تقدم الهلال بطلب رسمي للاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة لقاء الجولة السادسة والعشرين أمام النصر.

وكشفت تقارير إعلامية أن هذه الخطوة تأتي لضمان أعلى درجات النزاهة التحكيمية في مواجهة ستكون محط أنظار الجميع.

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