الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

6 أبريل موعد محاكمة فتاة أجنبية متهمة بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب

حبس فتاة، فيتو
حبس فتاة، فيتو

حددت النيابة العامة 6 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة فتاة أجنبية لاتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة عبر التطبيقات الإباحية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول"– مقيمة بالقاهرة) بالترويج عبر أحد التطبيقات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها هاتفي محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامي".


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدى لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.

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النيابة العامة الإدارة العامة لحماية الآداب الشرطة المتخصصة

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