إحالة فتاة أجنبية لاتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة فتاة أجنبية لاتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة عبر التطبيقات الإباحية بالقاهرة للمحاكمة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول"– مقيمة بالقاهرة) بالترويج عبر أحد التطبيقات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما التصدى لكافة أوجه الخروج على الآداب العامة.
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