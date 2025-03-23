الفنانة ديانا هشام تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

تصدرت الفنانة ديانا هشام، تريند جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

كانت ديانا هشام نشرت صورا لها من خطوبتها، وظهرت مرتدية بدلة بيضاء أنيقة، وظهر العريس يرتدي بدلة بيضاء أيضا، وعلقت على الصور كاتبة: "حصلت على خاتم الخطوبة اللهم بارك".

يذكر أن آخر عمل ظهرت فيه ديانا هشام كان مسلسل "إنترفيو"، وشاركت في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم الشباب، من بينهم رنا رئيس، خالد شباط، ميدو عادل، حازم إيهاب، محمد العمروسي، سارة نور، نور بدر، خالد جواد، ومونيكا ألفونس، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

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