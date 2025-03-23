الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الألماني بالقاهرة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء والسفير الألماني بالقاهرة، فيتو

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، يورجن شولتز، سفير ألمانيا في القاهرة لاستقبال طائرة مساعدات في مطار العريش من دولة ألمانيا لغزة.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الألماني بالقاهرة 

 

وأعلنت محافظة شمال سيناء أنه من المقرر أن يستقبل السفير الألماني طائرة مساعدات إغاثية لغزة مقدمة من دولة ألمانيا في مطار العريش حيث سيتم نقل المساعدات إلى مخازن الهلال الأحمر المصري تمهيدا لنقلها إلى قطاع عبر معبر رفح البري حين إعادة فتحة مرة أخرى.


واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

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من جانبه ثمن السفير الألماني الجهود المصرية في استقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

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