الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

عرض فيلم "ولاد رزق 3" في سهرة رمضانية بقصر السينما الليلة

فيلم ولاد رزق 3،
فيلم ولاد رزق 3، فيتو

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الأحد، في التاسعة مساء سهرة رمضانية، للجمهور ورواد قصر السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية المعد احتفالا بالشهر الفضيل.

عرض فيلم ولاد رزق 3 

وتقدم الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتشمل عرض فيلم "ولاد رزق ٣"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، نسرين أمين، وأسماء جلال، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
وتدور أحداث هذا الجزء، حول حياة الأشقاء بعد مرور سنوات طويلة على افتراقهم، عاش كل منهم خلالها حياة مختلفة، وذات يوم، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، فيتغير مجرى الأحداث.

وفي إطار خطط العدالة الثقافية وتنمية الإنسان، يقدم القصر أنشطة متنوعة لأطفال منطقة الخيالة، منها ورش فنية، رسم على الوجه، بالإضافة إلى ورش حكي وعرض أفلام كرتونية.

تقدم العروض مجانا من خلال قصر السينما بإدارة سهام بحر، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير. 

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الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامج ليالي رمضان فيلم ولاد رزق 3 قصر السينما قصور الثقافة

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