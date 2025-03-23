مستشفيات سوهاج الجامعية تعالج طفلا من ضمور العضلات بتكلفة 8.5 مليون جنيه

فى لفته إنسانية

قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فى لفتة أنسانية وأستحابة سريعة لاستغاثة أسرة الطفل يوسف مطاوع البالغ من العمر 8 سنوات من مركز المنشاه،الذى يعاني من مرض ضمور بالعضلات إستكمال علاجه بالمستشفيات الجامعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتحمل الدولة تكلفة علاج مرض الضمور العضلي للأطفال، هذا المرض الخطير الذي يؤدي إلى وفاة الأطفال لعدم القدرة المالية لدى اسرهم بسبب ارتفاع تكاليف علاجه.

فى لفته إنسانية..مستشفيات سوهاج الجامعية تستجيب لاستغاثة أسرة الطفل يوسف والذي يعاني من ضمور العضلات

وفي هذا السياق استقبل النعماني بمكتبه اسرة الطفل يوسف، المصاب ( بدوشن) وهو نوع حاد جينى من ضمور العضلات، حيث وجه باستكمال كافة جرعات العلاج المقررة بالمستشفي الجامعي. وتوفير كافة اوجه الرعاية اللازمة له.

مستشفيات سوهاج الجامعية تعالج طفل من ضمور العضلات ٨،٥ مليون جنيه

وقال النعماني ان الطفل يوسف يعد من أوائل الأطفال فى مصر الذى تم توفير العلاج له من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد الإمداد والتموين الطبى وذلك بقيمة تتجاوز ال ٨،٥ مليون جنيه كمرحلة اولي، مشيدًا بجهود وكفاءة الأطقم الطبية، والتي قامت باتخاذ كافة التدابير الطبية منذ إخطار المستشفي الجامعي بحالة الطفل يوسف اللازمة لتحضيره ومتابعته أولا باول للإطمئنان على كافة الوظائف العضوية

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ان الطفل يوسف كان يتلقي الجرعات الخاصة به بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة

ونظرًا لبعد المسافة ومشقة السفر، والظروف الإجتماعية والمادية لأسرته والتى تعوق تردده على القاهرة بصحبة والديه، وجه الدكتور حسان النعماني بان يتم استكمال باقي الجرعات بالمستشفي الجامعي، وعلي الفور تم انهاء كافة الاجراءات وجميع الموافقات اللازمة حيث تم إرسال أحد صيادلة المستشفيات الجامعية لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة واستلام المتبقي من الجرعات ونقل العلاج لمخازن الأدوية بالمستشفى الرئيسى بطريقة النقل والتخزين السليمه له.

وأضاف الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية انه تم تشخيص الطفل من قبل الدكتور عبدالرحيم عبدربه رئيس قسم الأطفال، والذي أجري للطفل تحليل جينى لمعرفة الجين المصاب لتحديد دقة العلاج المطلوب، مضيفًا ان الطفل يخضع لجميع الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة لتلقي الجرعات بصورة مجانية وفى بغرفة معقمة، ومهيئة حيث يتم تحضير الجرعة بمعرفة صيادلة وحدة الصيدلة الإكلينيكية بقسم الأطفال، ويتلقي الطفل جرعة كل اسبوع.

وأعربت اسرة الطفل عن سعادتها بقرار رئيس الجامعة بتلقي نجلهم جرعات العلاج بالمستشفي الجامعى وتخفيف العبء عن كاهلهم، واستجابته السريعة لهم، مقدمين خالص شكرهم وتقديرهم لادارة الجامعة



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