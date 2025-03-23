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ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل منتهي الصلاحية عبر شاهد

مسلسل منتهي الصلاحية،
مسلسل منتهي الصلاحية، فيتو

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 10، تعرض مساء اليوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري، الحلقة العاشرة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، وذلك عبر منصة شاهد، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل. 

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 9

وكانت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، قد تضمنت تفاصيل عديدة، حيث يذهب "صالح" محمد فراج رفقة أحد تجار قطع غيار السيارات والذي يراهن معه على المباريات إلى "سلطان" خالد سرحان صاحب أحد معارض السيارات والتي تعمل عنده "منى" ياسمين رئيس، وذلك لإقناعه بالمشاركة معهم في المراهنة على المباريات لتحقيق مكاسب كبيرة. 

وتعلم بذلك "منى" أن شقيقها "شرقاوي" يعمل مع "صالح" في المراهنات، لتعنفه فور وصولها المنزل ويدور بينها وبينه نقاش حاد، حول أموال المراهنات وحرمانيتها. 

وضمن الأحداث، تخبر "منى" صاحب معرض السيارات "سلطان" بابتزاز خطيبها السابق "إبراهيم" لها بالصور التي على هاتفه لها، ليقوم سلطان من خلال صديق له باختطاف "سلطان" وضربة والإتيان به لمنى، والتي فور رؤيته تصدم مما جرى له.

ليطمنها سلطان بأنهم قاموا بأخذ امضته على إيصال أمانة بمبلغ كبير حتى لا يكرر ذلك مرة أخرى أو يقوم بتسريب الصور في حال امتلاكه نسخة أخرى منها.

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مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 9 منتهي الصلاحية مسلسل منتهي الصلاحية محمد فراج منصة شاهد

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