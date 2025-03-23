الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كيف تنشط الأحزاب المصرية في العشر الأواخر من رمضان؟

فعاليات اجتماعية
فعاليات اجتماعية في مصر، فيتو

مع اقتراب شهر رمضان من نهايته، تشهد الساحة المصرية نشاطًا مكثفًا للأحزاب السياسية، التي تتسابق لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي من خلال حملات خيرية موسعة، تشمل موائد الرحمن، توزيع المساعدات الغذائية، والفعاليات الثقافية والدينية. 

وهذه المبادرات تؤكد على الدور المجتمعي للأحزاب، الذي لا يقتصر فقط على العمل السياسي، بل يمتد ليشمل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز روح المحبة والتعاون بين أبناء الوطن.

موائد الرحمن، أيادٍ ممدودة بالخير

في مختلف المحافظات، تواصل الكثير من الأحزاب جهود تنظيم موائد الرحمن، التي أصبحت سمة مميزة للشهر الكريم والموائد تستقطب يوميًا آلاف الصائمين، حيث يتم تقديم وجبات ساخنة متكاملة، بمشاركة أعضاء الأحزاب ومتطوعين، في أجواء من الألفة والود.

وبعض الأحزاب حرصت على إقامة هذه الموائد في المناطق الأكثر احتياجًا، ليس فقط في القاهرة الكبرى، بل امتدت إلى المحافظات الريفية، مما ساهم في رسم البسمة على وجوه الصائمين، وأضفى جوًا من التضامن المجتمعي في هذه الأيام المباركة.

توزيع المساعدات الغذائية، دعم مستمر للأسر الاكثر احتياجا 

إلى جانب موائد الرحمن، أطلقت بعض الأحزاب حملات لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وتشمل المساعدات السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، والزيت، تمثل دعمًا حقيقيًا للأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقد حرصت الأحزاب على إيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها في القرى والنجوع، من خلال فرق تطوعية جابت مختلف المناطق، في مشهد يعكس روح العطاء والانتماء للمجتمع.

ندوات وفعاليات رمضانية لتعزيز الوعي

لم تقتصر جهود الأحزاب على الجانب المادي فقط، بل امتدت لتشمل الفعاليات الثقافية والدينية، حيث نظمت العديد من الأحزاب ندوات توعوية تناولت فضائل العشر الأواخر من رمضان، وأهمية التكافل الاجتماعي، وتعزيز قيم العمل التطوعي.

كما شهدت بعض المقرات الحزبية تنظيم جلسات قرآنية، ودروس دينية، شارك فيها مشايخ وأئمة، وسط حضور كبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الأجواء الروحانية لهذا الشهر الكريم.

وتثبت الأحزاب المصرية في العشر الأواخر من رمضان أن دورها لا يقتصر فقط على السياسة، بل يمتد ليشمل العمل الخيري والاجتماعي، الذي يعكس قيم التكافل والتراحم ما يساهم في دعم الأسر المحتاجة، وترسخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية، لتؤكد أن العمل الحزبي يمكن أن يكون وسيلة فاعلة لخدمة المجتمع، وتعزيز روح المحبة والتعاون بين الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحزاب الاحزاب المصريه التكافل الاجتماعي العشر الأواخر من رمضان المساعدات الغذائية المواد الغذائية توزيع المساعدات توزيع كراتين موائد الرحمن

الأكثر قراءة

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

ارتفاع البصل وانخفاض الكوسة والملوخية، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع لـ 190 جنيهًا في سوق العبور

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

سعر جرام الذهب في الإمارات، عيار 18 وصل لهذ المستوى بدبي

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 23 مارس 2025 في سوق العبور

موعد مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

آثار حريق معرض «أهلًا رمضان» في ملوي بالمنيا (صور)

منوعات

المزيد

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض يفوق التقديرات الحالية بكثير

90 ألف شخص يتظاهرون ضد العنصرية واليمين المتطرف ودعم غزة في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مهاجمته لجنود الاحتلال.. ما هو الوشق المصري؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بسداد الديون وزوال الهم والحزن

حدث في 23 رمضان 1420هـ، وفاة أبوالحسن الندوي «نصف قرن في خدمة الدعوة الإسلامية»

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية