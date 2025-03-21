الجمعة 21 مارس 2025
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حوادث

حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل حارس عقار بالمطرية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل بتهمة الشروع في قتل حارس عقار بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

إصابة حارس عقار بالمطرية 

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى يفيد باعتداء شاب على حارس عقار، مما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على حارس عقار مصاب بنزيف في المخ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب متعاطٍ للمواد المخدرة واعتدى على حارس العقار بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة

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