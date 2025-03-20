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حوادث

نتيجة مناظرة جثة سائق لقى مصرعه في حريق سيارة محملة بسولار بالمرج

حريق سيارة، فيتو
حريق سيارة، فيتو

أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة سائق سيارة نقل لقى مصرعه في حريق نشب بالسيارة المحملة بـ20 طن سولار بشارع التروللي بمنطقة المرج، وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 

حريق سيارة محملة بسولار في المرج

وكشفت المعاينة أن السائق لقى مصرعه متفحما في الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بـ20 طن سولار بشارع التروللي بدائرة قسم شرطة المرج وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، مما أسفر عن مصرع قائد السيارة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة المرج غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة المرج النيابة العامة

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