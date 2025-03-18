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5 أساتذة من جامعة القاهرة ضمن تشكيل مجلس إدارة مركز معلومات الوزراء.. ورئيس الجامعة: الاختيار يعكس المكانة المرموقة للجامعة وكفاءة كوادرها العلمية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لأساتذة الجامعة الذين تم اختيارهم بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمدة عامين، برئاسة الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ومدير المركز، لتقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية.

رئيس جامعة القاهرة يهنئ أساتذة الجامعة الذين تم اختيارهم ضمن تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
 


وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن اعتزازه بهذا الاختيار، الذى يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية رائدة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة ستظل منبرًا لإعداد الكوادر القيادية القادرة علي المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية بما يمتلكون من خبرات تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية.

د.محمد سامى عبد الصادق: نفخر بأن جميع أعضاء التشكيل من ذوي الخبرات هم من نخبة أساتذة جامعة القاهرة، وهو ما يعكس المكانة المرموقة للجامعة وكفاءة كوادرها العلمية
 


وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الاختيار يعبر عن ثقة الدولة في قدرات وخبرات أساتذتنا للمساهمة في دعم عملية صنع القرار، ومشيرا إلى أن جامعة القاهرة ستظل رائدة في تقديم الكفاءات والخبرات التي تخدم الوطن وتحقق رؤيته المستقبلية.

رئيس الجامعة: الاختيار يعبر عن ثقة الدولة في قدرات وخبرات أساتذتنا للمساهمة في دعم عملية صنع القرار، ونؤمن بأن جامعة القاهرة ستظل رائدة في تقديم الكفاءات والخبرات التي تخدم الوطن وتحقق رؤيته المستقبلية
 

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وضم تشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من جامعة القاهرة -ذوي الخبرة-:  الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية ووزير الشباب والرياضة الأسبق، والدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق، والدكتور أحمد درويش، الأستاذ بكلية الهندسة، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا، والدكتور أحمد عبد الله زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.

وضم التشكيل إلى جانب المختارين من  أساتذة جامعة القاهرة ممثلين لعدد من الوزارات وهم: لواء مهندس وليد جوهر (التنمية المحلية)، والسيد أحمد عبد الرازق (المالية)، والسيد تامر طه (التخطيط الاقتصادي والتعاون الدولي)، ود.دينا صبري (الهجرة وشئون المصريين بالخارج)، والأستاذة رنا أحمد محمد (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

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جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء

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