منتخب مصر يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراليون

يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريبات الكرة على استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمباراته المرتقبة أمام منتخب سيراليون، المحدد لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانا قويا على ملعب القاهرة الدولي، تحت إشراف مديره الفني حسام حسن.

ووصلت أمس السبت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، قادمة من المغرب، بعد مواجهة إثيوبيا مساء أمس الجمعة في اللقاء الذي انتهي بفوز مصر بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

حسام حسن، فيتو

عودة بعثة منتخب مصر

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سيراليون في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

رافق بعثة منتخب مصر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي وحماده الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في المغرب.

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منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد ١٣ نقطة ثم بوركينا فاسو وسيراليون في المركز الثاني والثالث بـ ٨ نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ ٦ نقاط وإثيوبيا خامسا بـ ٣ نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس.

هدفا مصر أمام إثيوبيا

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

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