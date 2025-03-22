الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر (صور)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت علي ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة طلائع الجيش

وفي سياق آخر، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الإثنين في ثاني جولات منافسات كأس عاصمة مصر.

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: عمر كمال وأشرف داري وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

في خط الوسط: أكرم توفيق وأفشة وعمرو السولية.

في خط الهجوم: حسين الشحات وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات إمام عاشور لاعب الفريق في مباراة طلائع الجيش الإثنين القادم بعد عودة اللاعب الي التدريبات الجماعية أمس عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها مؤخرا رفقة عدد من اللاعبين الأساسيين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

وخطف فريق إنبي فوزا قاتلا من الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على استاد السلام، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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