السبت 22 مارس 2025
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رياضة

تعرف على برنامج بيراميدز استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز خوض المران الختامي اليوم السبت باستاد الدفاع الجوي، وليس الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر.

ويتوجه الفريق إلى الإسماعيلية مساء اليوم عقب انتهاء المران الختامي، ومن المقرر إعلان قائمة الفريق التي سيخوض بها المباراة. 

 

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

 ويلتقي فريقا الإسماعيلي وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء غدا الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

 

وخاض بيراميدز مباراة واحدة أمام الاتحاد وفاز بها بثنائية نظيفة.

 

مجموعات كأس عاصمة مصر 

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

السبت 22 مارس

9:30  سيراميكا - غزل المحلة 
9:30  مودرن سبورت -  سموحة  

الأحد 23 مارس

9:30  الإسماعيلي  - بيراميدز   
9:30  الاتحاد السكندري - حرس الحدود 
9:30   بتروجت - الزمالك  

الاثنين 24 مارس

9:30   إنبي - فاركو   
9:30  طلائع الجيش  - الأهلي  
9:30  البنك الأهلي   -  المصري البورسعيدي

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كأس الرابطة بيراميدز الاسماعيلي مباراة بيراميدز والاسماعيلي

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