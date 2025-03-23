تعرف على موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل الحلانجي لمحمد رجب

مسلسلات رمضان 2025، تعرض الحلقة 23 من مسلسل الحلانجي لمحمد رجب في تمام الثامنة والنصف عبر قناة cbc.

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الحلانجي قيام طه “محمد رجب” بمفاجأة لياسمين ابنة محمود قابيل، وتجهيز حفل عيد ميلادها بدون معرفتها، ومن هنا تبدأ قصة حب جديدة بينهما.

ويتناول طارق صبري مواد مخدرة بكمية كبيرة بعد ابتعاد زوجته عنه، والانفصال عنها.

ويطلب المعلم خليل "محمد لطفي" من الراقصة "وردة" عدم الرقص مرة أخري، وان توافق علي الزواج منه مقابل 2 مليون جنيه.

ويبدأ شكري في ايجاد محلل لجي جي "عبير صبري" وزوجها، كي تعود لعصمته مرة اخري، وهذا المحلل هو طه الحلانجي، ويتزوج جي جي "عبير صبري" كي تستطيع العودة لزوجها مرة أخري.

ويبدأ المعلم خليل في الإيقاع بسعيد "أحمد وفيق" شقيق طه الحلانجي، كي يجعله يقوم بكل ما يريد، وان يأتي بجميع الأوراق التي يريدها أحد رجال الأعمال منه.

وشهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الحلانجي، ذهاب محروس "محمود حمدان" للذين قاموا بسرقة سيارته مقابل مليون جنيه، ويتم الاعتداء عليهم مقابل مليون جنيه.

ويتم نقل إبراهيم الثمان الذي يلعب شخصية ميكروسفت المتخصص في أجهزة الكمبيوتر، والذي تم الاعتداء عليه من قبل محروسة ورجاله.

وتقوم وردة "إيناس النجار" برفع دعوى قضائية ضد سعيد "أحمد وفيق" لضم حضانة ابنها لها، وتبدأ حرب مع شقيقه طه الحلانجي، لأنها حصلت على مليون جنيه مقابل التنازل عن حضانة الطفل.

وتحاول جي جي "عبير صبري" جعل سعيد يقوم بالامضاء على عدد من الورق بدون معرفة ما به، ولكنه يرفض القيام بهذا الأمر إلا بعد إلحاح منها بذلك.

ويواجه طه الحلانجي المعلم خليل "محمد لطفي" و"وردة" بأنهم يقومان باللعب عليها، ولكن خليل يخبرها أنه سيقوم بالزواج منها ويجعلها تعتزل الرقص.

وتظهر والدة سماح "أيتن عامر" وهي متأثرة بوفاة ابنتها وتسير بين الشوارع تبحث عن ابنتها ولا تصدق خبر وفاتها.

أحداث الحلقة 20 من الحلانجي

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحلانجي، دفن سماح "أيتن عامر" التي وقعت أثناء حفل زفافها على طه الحلانجي.

ويحاول المعلم خليل "محمد لطفي" التعاون مع سعيد "أحمد وفيق" كي يعرف كل شيء عن شقيقه طه الحلانجي، وأن يعرف كل الأشياء التي جعل الحلانجي يقوم عملية السرقة المتفقة عليها.

وتبدأ عبير صبري في مصالحة زوجها بكل بعد أن قام بجعلها تمضي علي ورقة اعتراف بقتل المحامي الخاص به، وتطلب منه أن يقوم بتقطيع هذه الورقة التي قامت بالإمضاء عليها.

ويتقابل كل من؛ مطاوع وطه الحلانجي على قبر سماح، ويعترف مطاوع بحب سماح، في صدمة منه لا يصدق خبر وفاتها.

ويقوم سعيد الحلانجي بالعمل مع عبير صبري وزوجها، ويبدأ في استلام العمل معهم، وتبدأ عبير صبري في رمي شباكها حول سعيد كي تتقرب منه.

تفاصيل الحلقة 20 من مسلسل الحلانجي

وتشهد أحداث الحلقة 19 من مسلسل الحلانجي قيام طه بإخبار سماح بأنه سيقوم بحفل الزفاف قريبًا، كي يتم السفر للخارج لتتلقى العلاج.

ويحاول سعيد "أحمد وفيق" بمحاولة قتل ورد "إيناس النجار" بعد تهديدها له بأنها ستقوم بأخذ ابنها منه.

وتقوم جي جي التي تلعب دورها الفنانة عبير صبري بقتل محامي زوجها بعد أن ضبطه وهو يقوم بسرقة أوراق من مكتبه، ويقوم زوجها بمساعدتها بشرط أن توقع على ورقة أنها قامت بقتله.

ويقوم المعلم خليل “محمد لطفي” بتغير كل الخطط التي كان قد رسمها لطه الحلانجي، كي يأتي بالأوراق المهمة من مكتب محمود قابيل.

ويقرر طه الحلانجي قيام حفل زفافه وهو وسماح "أيتن عامر" والتي تتوفر خلال حفل الزفاف.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحلانجي

وشهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحلانجي، ظهور طه الحلانجي في رحلة للأيتام وهو ابن أخيه يس، مع ابنة محمود قابيل رجل الأعمال الذي يعمل معه.

ويقوم محروس "محمود حمدان" بتعنيف زوجته "وردة" إيناس النجار بسبب دعابها الزائد مع المعلم خليل "محمد لطفي"، ويخبره أن سيارته تم سرقتها ومطلوب فدية مليون جنيه.

وتحاول جي جي "عبير صبري" وطارق صبري الإيقاع بطه الحلانجي بسبب الفيديوهات التي حصل عليها وهم في أوضاع مخلة.

الحلقة 17 من مسلسل الحلانجي

وتصاعدت وتيرة الأحداث في الحلقة 17 من مسلسل "الحلانجي"، حيث يشهد المشاهدون مواجهة قوية بين أيتن عامر وابن عمها مختار، الذي يقوم بفضح طه الحلانجي وكشف ملف سجنه لمدة 3 سنوات، مما يصدم الجميع.



وفي سياق آخر، يحتدم الخلاف بين طه الحلانجي والمعلم خليل، الذي يجسد دوره الفنان محمد لطفي، مما يضيف مزيدًا من التوتر إلى الأحداث.



كما يتعرض الفنان محمود قابيل لأزمة كبيرة داخل الفندق الذي يمتلكه، إلا أن طه الحلانجي يتدخل بسرعة لحل الأزمة وتدبير كل شيء. وعلى جانب آخر، يشارك طه الحلانجي في إحياء حفل زفاف داخل الفندق الذي يعمل فيه، ويقوم بأداء أغنية "كاريزما عالية"، في مشهد يجمع بين الدراما والتسلية.



أما سعيد، الذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق، فيواجه صدمة كبيرة بعد رفضه من العمل، حيث يتفاجأ بأن مديره يخبره بأنه سبق ووقع على استقالة مسببة قبل استلام الوظيفة.



وفي إطار آخر، يحاول محمود قابيل التدخل لحل الخلاف بين عبير صبري وزوجها، بعد أن طلقها 3 مرات، في محاولة لرأب الصدع بينهما.

وتنتهي الحلقة بمواجهة حاسمة بين أيتن عامر وطه الحلانجي، حيث تطلب منه الابتعاد عنها بعد أن اكتشفت سجنه السابق، مؤكدة أنها لا تريد أموالًا حرامًا، بينما يحاول طه الحلانجي الدفاع عن نفسه وشرح حقيقة الأمر لها.

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