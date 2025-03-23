الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب، نيكول سابا تمازح فارس وليل على مشهد زفاف حازم

عرضت الحلقة 22 من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنانة نيكول سابا وعدد كبير من النجوم، حيث تركزت الأحداث في الحلقة على حفل زفاف حازم وإنجي بحضور كل أعضاء الأسرة.



شهدت الحلقة مزيدا من التصعيد من نيكول "سابا – رقية" تجاه "ياسمين عبد العزيز – ليل" ففي الوقت الذي اجتمعت فيه أسرة "أبو العزم" لالتقاط الصور التذكارية بحفل الزفاف لم تصعد ليل إلى مسرح الحفل فناداها "حازم – محمود ياسين" وبمجرد سيرها تجاه التجمع قررت "رقية" أن تهمس إلى "إجلال – أنوشكا" التي أشارت إليها بالتوقف وعدم الصعود لتضعها في موقف ومأزق كبير أمام كل الحضور إلا أن "فارس" تدارك الأمر.



بمجرد العودة إلى المقاعد بدأت رقية في تأجيج الوضع بين "يوسف وفارس" وبدأت في التحريض عليه، حيث قالت ليوسف إنه كبير العائلة وأن ما قام به يوسف يستلزم الحساب وأنه الآن أصبح في صف ليل عدوتهم وأنه الآن أصبح مثلها عدوًا لهما أيضا.

وعقب عرض الحلقة داعبت نيكول سابا ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي من خلال نشر مشاهد من حفل زفاف "محمود ياسين" على أغنيتها الشهيرة "فارس أحلامي" وعلقت عليها وكتبت مازحة، "فارس أحلامي اللي في بالي.. بياخد معايا سيلفي".





يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله وإنجي كيوان وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومنة عرفة ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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