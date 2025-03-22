الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد التاجي ينتقد الراقصة دينا بسبب حفلها في الساحل الشمالي

الفنان محمد التاجي،
الفنان محمد التاجي، فيتو

انتقد الفنان محمد التاجي،  ظهور الراقصة دينا بإطلالة وصفها بأنها غير لائقة خلال حفلها بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الجمهور هاجمه بسببها، وكأنه مسؤول عن ذلك النوع من الفن.

 

رسالة قوية من محمد التاجي لـ دينا

وأوضح التاجي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تلقى رسائل عديدة من الجمهور مرفقة بصور دينا خلال الحفل، ما جعله يشعر بالاستفزاز بسبب الانتقادات التي طالت الوسط الفني ككل، معلقًا: “هل هذا هو الفن الذي نواجه به الله؟”.

 

صور دينا من حفل الساحل الشمالي 


وتابع محمد التاجي: “الناس بعتت لي صورها وقالوا لي هو ده الفن اللي بيقدموه؟ إحنا بقينا في وش المدفع بسببكم، وبيحملونا مسؤولية الحاجات دي!”.

وأضاف: "ما استفزني أكثر أن البعض اعتبر أننا جميعًا مشاركون في هذا الفعل، رغم أن الأمر لا يعنيني من قريب أو بعيد"، وأشار إلى أن الصحافة استغلت تصريحاته، وقامت بنقلها إلى دينا، لكنها رفضت الرد، مكتفية بالقول: "كنت أعتقد أن الحفل خاص بالسيدات، ولم أتوقع أن يتم تصويري".

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