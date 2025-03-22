الأحد 23 مارس 2025
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ثقافة وفنون

محمد التاجي لـ محمد رمضان: الفنان يصنع تاريخه بأعماله وليس بأمواله

الفنان محمد التاجي،
الفنان محمد التاجي، فيتو

محمد رمضان، تحدث الفنان محمد التاجي، عن الجدل المثار بعد تعليق الفنان محمد رمضان على تصريحاته حول أهمية المال مقارنة بالتاريخ الفني.

 

تعليق محمد التاجي على فيديو إلقاء محمد رمضان الأموال في حمام السباحة

 وأوضح محمد التاجي: أنه لم يهاجم محمد رمضان في أي وقت، قائلًا: “لم أذكر محمد رمضان بسوء، ولم أتطرق إليه من قبل، ولكن عندما سُئلت عن الفيديو الذي أظهره وهو يلقي الأموال في حمام السباحة، أوضحت وجهة نظري فقط”.

 

إشكالية فيديو محمد رمضان 

وأشار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الفكرة قد تكون التُقطت بشكل خاطئ من قبل الجمهور، قائلًا: “أدرك تمامًا أن الأموال التي ظهرت في الفيديو لم تكن حقيقية، لكني قلت إن الشخص العادي في الشارع قد لا يفهم هذه النقطة، وهذا قد يؤدي إلى سوء فهم يضر بصاحب الفعل نفسه”.

 

محمد التاجي ردًا على محمد رمضان: الفنان يصنع تاريخه بأعماله وليس بأمواله

وحول رد محمد رمضان، الذي قال فيه إن المال أهم من التاريخ، علق التاجي "أجبت عليه بأن الفنان هو من يصنع تاريخه بأعماله وليس بأمواله، فمن يريد أن يترك بصمة حقيقية، عليه أن يقدم فنًا يُخلده، وليس فقط استعراض الثروة".

وأضاف التاجي أن الإعلامي معتز عبد الفتاح سأله عن تعليق رمضان عليه، فأجاب: إذا كان محمد رمضان يقصد الإشادة بي، فأنا أشكره على ذلك، أما إذا كان يسخر مني، فأتمنى له التوفيق، فلكل شخص طريقته في رؤية الأمور".

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