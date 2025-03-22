السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل حسبة عمري الحلقة 7، خطة روجينا للحصول على حق "الكد والسعاية" من زوجها

مسلسل حسبة عمري،
مسلسل حسبة عمري، فيتو

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل “حسبة عمري” الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا عددًا من الأحداث الهامة، حيث انضمت هند “روجينا” إلى مبادرة “سند ليكي” لكي تستطيع الحصول على حقوقها من زوجها فاروق “عمرو عبد الجليل”

 

وطلبت هند من المسؤولة عن المبادرة مساعدتها في الحصول على حق الكد والسعاية من زوجها بعد انفصالها عنه، لتؤكد لها أن هذا الأمر يتطلب بعض الأوراق والفواتير.

وانضم نجل هند إليها حتى تستطيع الحصول على حقوقها من والده، وهذا ما تسبب له في أزمة كبيرة

 

قصة مسلسل حسبة عمري

 ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وماديًّا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية"

 

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار روجينا حسبة عمري قصة مسلسل حسبة عمري

مواد متعلقة

مسلسل حسبة عمري الحلقة 6، الصراع يشتعل بين روجينا وعمرو عبد الجليل

روجينا تثير الجدل بعد طرحها لقضية حق الكد والسعاية بمسلسل حسبة عمري

الأكثر قراءة

قرار من النيابة بشأن واقعة مفتش الصحة بقنا بعد العثور على جثته مبتورة وبها 9 طعنات

الموت يفجع هشام حنفي نجم الأهلي السابق

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض 17 صنفا منهم الطماطم والبطاطس وارتفاع الليمون

الجيش السوداني يسيطر على مقر البنك المركزي ومواقع أخرى غربي الخرطوم (فيديو)

هو نفسه ما كانش راضي عنها، خالد يوسف يفجر مفاجأة عن أعمال محمد سامي الدرامية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منتخب الشباب يواجه كرواتيا اليوم في ثاني مبارياته بدورة قطر الدولية

مسلسل حسبة عمري الحلقة 7، خطة روجينا للحصول على حق "الكد والسعاية" من زوجها

منوعات

المزيد

رحيل بطل الملاكمة الأسطوري جورج فورمان وتركي آل الشيخ ينعاه

الولايات المتحدة تطور مركبات فضائية تعمل بالطاقة النووية

لبنان يضبط أكثر من طن حشيش قبل تهريبه إلى أوروبا

ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حادث حريق محطة الكهرباء وإغلاق مطار هيثرو ببريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 21/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أصغر 5 لاعبين سنا تتويجا بجائزة الكرة الذهبية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية