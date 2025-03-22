إقالة مدير مستشفى شرق الإسكندرية بعد زيارة مفاجئة للمحافظ

قرر محافظ الإسكندرية إقالة مدير مستشفى شرق المدينة بعد جولة مفاجئة له رصد خلالها عددا من التجاوزات والمخالفات بحق المرضى المترددين على المستشفى.

وتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان على تشكيل لجنة عاجلة لفحص كل شكاوى المواطنين والبدء الفوري في تحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.



جاء ذلك عقب رصد محافظ الإسكندرية خلال جولته المفاجئة للمستشفى غياب عدد كبير من الطاقم الطبي وتكدس المرضى أمام وحدة اللقاح بسبب ذلك، وهو ما تسبب بحالة من الاحتقان من جانب المرضى بعد انتظارهم لساعات طويلة في طوابير منذ صباح اليوم من أجل تلقي العلاج.

وتفقد المحافظ مخازن الأدوية المركزية للوقوف على مدى توافر الأدوية واللوازم الطبية من عدمه، كما تفقد سيادته غرف العيادات الخارجية داخل المستشفى واستفسر من المرضى المترددين على الخدمات الطبية المقدمة بها، وتم رصد عدد كبير من الشكاوى والتجاوزات.

وتأتي هذه الجولة المفاجئة في إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، على متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان تقديم خدمة ورعاية طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

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